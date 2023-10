Madame al Forum, il concerto della crescita e della conferma

Madame, buona la prima: il tour indoor della cantautrice inizia da uno dei templi della musica e nel migliore dei modi. Per intensità, forza espressiva, musica e show. Francesca ricorda a tutti cosa significa una crescita artistica costante e continua, che va di pari passo a coraggio e curiosità, elementi che caratterizzano questo live. Insieme a Madame anche Blanco per il brano “Tutti muoiono”, Fabri Fibra in “Caos” e “Il mio amico” e l’amica Matilde, “anima gemella da sempre e per sempre”. Il nostro racconto

Una crescita costante e continua, una maturazione che di diritto la inserisce nel gruppo degli artisti pronti per qualcosa di grande. E non parlo di età, ma di preparazione artistica. Per arrivare a esprimersi a platee sempre più ampie, pronte ad accoglierla al meglio. Madame al Forum, una volontà diventata ferrea realtà. Sì, parliamo di “volontà” e non di sogni, perché sin dal primo giorno si era capito che questa artista avrebbe creato qualcosa di bello, forte, importante, e in breve tempo. E così è stato. Sabato 21 ottobre, in uno dei templi della musica italiana, Francesca è salita sul palco con fierezza e coraggio, ma anche con quella curiosità che da sempre la caratterizzano. Sul palco si trasforma e diventa una tigre. Un po’ come Jayson Tatum, uno dei più interessanti talenti del basket americano, punti di riferimento dei Boston Celtics. Sì, Madame mi ricorda molto questo giocatore: introverso fuori dal campo, non particolarmente loquace ma che, appena entra in gara, fa capire a tutti che non ce n’è per nessuno. Jayson Tatum gioca in NBA, uno dei campionati più forti e competitivi. Madame, da questo Forum, ha iniziato a giocare in un altro campionato, quello dei grandi.

L’inizio d’impatto

Un inizio che non si dimentica: Madame sale sul palco e inizia a cantare Istinto, con un gruppo di ballerini che si integrano perfettamente nella scena, senza mai togliere spazio a Francesca. È un tripudio di colori, laser, giochi di fiamme e calore e immagini sui led, tanto da rendere questo live mozzafiato sin dal primo istante. Madame ha piena padronanza del palco, di cui non ha paura, anzi: è tutto suo. L’emozione è sicuramente moltissima, ma non si sente: la cantautrice sa trasformarla in energia, che passa al pubblico. “Quanti di voi hanno meno di 18 anni questa sera? Quanti sono minorenni? Non avete ancora capito in che casino vi siete messi!”, dice Francesca accennando un piccolo sorriso, prima di riprendere a cantare.

Venticinque brani in scaletta

Francesca si mette in gioco e vince. Con i suoi primi successi ricorda a tutti che il talento c’è, e c’è sempre stato, sin dal primissimo giorno di questo percorso che sicuramente la porterà lontano. Il suo concerto è una perfetta unione dei primi passi, ma anche di quelli più recenti: nei venticinque brani in scaletta c’è spazio anche per Anna e Sciccherie, canzoni degli inizi, ma anche per Il bene nel male e Avatar, presenti nell’ultimo album della cantautrice, L’amore, pubblicato il 31 marzo 2023. Sono due i palchi in cui si snoda il concerto di Madame, la cui direzione artistica è stata affidata a Jacopo Ricci, deus ex machina del Persone tour di Marracash del 2022. E da uno di questi, al centro del Forum, Madame si alza in cielo, quasi volando mentre canta Avatar: “Chiudi gli occhi e arrenditi / Senti il corpo lievitare / Prendi il volo", dice il testo e, letteralmente, la cantautrice si alza in cielo. È uno dei tanti momenti del concerto in cui si sente la potenza di questa artista che si esprime attraverso voce e anima, e che si fa accompagnare in alcune canzoni anche dalla danza delicata di Giulia Stabile: un connubio perfetto, mai eccessivo.