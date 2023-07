Madame annuncia i concerti indoor: si parte il 5 novembre da Roma

Nel pieno del grande successo delle date estive e in attesa dello speciale concerto previsto per il 21 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Assago (MI), a grande richiesta Madame annuncia oggi nuove date indoor in autunno. La tournée partirà da Roma il 5 novembre e toccherà le principali città italiane. Di seguito il calendario delle nuove date, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. 5 novembre 2023 - ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE 8 novembre 2023 - BARI - TEATRO TEAM 23 novembre 2023 - BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM 25 novembre 2023 - GENOVA - TEATRO CARLO FELICE 27 novembre 2023 - TORINO - TEATRO COLOSSEO 30 novembre 2023 - FIRENZE - TEATRO VERDI 6 dicembre 2023 - REGGIO EMILIA – TEATRO ROMOLO VALLI

Il 2023 di Madame è sicuramente un anno pieno di soddisfazioni e traguardi importanti. Il suo secondo album “L’amore” (Sugar) è uscito il 31 marzo e ha debuttato alla #1 della Top Album FIMI. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L'amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non, e proprio come l'aria, se non ci fosse, non ci sarebbe modo di esistere. Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. “Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni” racconta l’artista. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato multiplatino e presentato a Sanremo 2023 “Il bene nel male”, scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano.