Måneskin, il nuovo singolo è Valentine: l'anteprima video

Musica

A partire da settembre, i Maneskin torneranno in tour in tutto il mondo: suoneranno nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, varcando templi della musica quali il Madison Square Garden di New York. Per ora, si godono l’Italia coi suoi stadi. A cominciare dall’Olimpico, che li ha ospitati per la prima data il 20 luglio