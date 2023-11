MTV European Music Awards 2023, i Måneskin vincono un doppio premio

Musica

MTV VMAs 2023, i Måneskin trionfano come Best Rock. I vincitori FOTO

La band italiana ha infiammato il palco del Prudential Center di Newark cantando il suo ultimo successo Honey (Are You Coming?). Proprio durante l'esibizione Taylor Swift, che ha vinto il premio Video of the Year, ha mandato un bacio plateale a Damiano. A Shakira il Michael Jackson Vanguard Award e a Diddy il Global Icon Award. Tra i vincitori anche la conduttrice Nicki Minaj, Anitta e Ice Spice. MTV è visibile al canale Sky 131 e in streaming su NOW

I Måneskin ancora sul tetto del mondo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono stati i grandi protagonisti della serata. Il gruppo ha conquistato i flash dei fotografi sul red carpet per poi regalare un’esibizione infuocata sulle note del nuovo singolo Honey (Are You Coming?)

Il gruppo ha trionfato nella categoria Best Rock grazie al brano The Loneliest, contenuto nell’ultimo acclamato album Rush!