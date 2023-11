Duane "Keffe D" Davis, arrestato il 29 settembre con l'accusa di aver orchestrato la sparatoria che nel 1996 a Las Vegas ha ucciso il rapper a soli 25 anni, è l'unica persona ancora in vita presente nell'auto dalla quale erano partiti i colpi. Contro di lui accusa non ha avanzato la richiesta per la pena di morte, ma in caso di condanna l’imputato potrebbe rischiare di rimanere in prigione per tutto il resto della sua vita

“Non colpevole”. Il 2 novembre Duane “Keffe D” Davis, l’ex leader di una gang della California del Sud indagato per l’omicidio del rapper Tupac Shakur avvenuto davanti al casinò del Caesars Palace di Las Vegas nella notte tra il 7 e l’8 settembre 1996, ha chiarito in tribunale la propria posizione in merito alle accuse mosse con la riapertura delle indagini. Il 13 settembre 1996, sei giorni dopo l’aggressione a colpi di pistola avvenuta mentre si trovava a bordo di una Bmw guidata dal proprietario della sua etichetta discografica, Marion “Suge” Knight, Tupac è morto a soli 25 anni. Nonostante le indagini della polizia di Las Vegas e di Los Angeles e l’intervento dell’Fbi, nessuno è stato arrestato per l’omicidio e il caso irrisolto è rimasto tra i più celebri della storia degli Stati Uniti e della musica hip hop. Il 29 settembre scorso, tuttavia, la polizia di Las Vegas ha arrestato Davis, l’unica persona ancora in vita presente nell’auto dalla quale erano stati sparati i colpi, e a lungo nella lista dei sospettati in qualità di leader del gruppo che ha assalito il rapper. I pubblici ministeri hanno spiegato che in diverse interviste e nel memoir del 2019 Compton Street Legend l’uomo ha ammesso di aver ottenuto una pistola calibro 40 e di averla consegnata ad un membro dalla gang seduto nel retro di una Cadillac prima della sparatoria mortale. Tierra Jones, giudice della Clark County District Court, ha precisato che l’accusa non ha richiesto la pena di morte per Davis, ma in caso di condanna l’imputato potrebbe rischiare di rimanere in prigione per tutto il resto della sua vita.