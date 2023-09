Las Vegas, un arresto per l'omicidio nel 1996 di Tupac Shakur

Duane "Keffe D" Davis, 60 anni, è stato preso in custodia venerdì mattina, ma ancora non si sa quale sia l'accusa in relazione a uno dei casi irrisolti più celebri della storia degli Stati Uniti e della storia della musica hip hop. Si tratta del primo arresto dall'uccisione del rapper avvenuta 27 anni fa

La polizia di Las Vegas ha annunciato di aver arrestato un uomo in relazione all'omicidio del rapper Tupac Shakur, avvenuto in città, davanti al famoso casinò Caesars Palace, nel 1996. Duane "Keffe D" Davis, di 60 anni, è stato preso in custodia venerdì mattina, ma ancora non si sa quale sia l'accusa in relazione a uno dei casi irrisolti più celebri della storia degli Stati Uniti e della storia della musica hip hop.

Primo arresto compiuto dopo 27 anni

Tupac è morto a 25 anni e al culmine del successo, il 13 settembre del 1996, sei giorni dopo essere stato raggiunto da colpi di pistola sulla strada principale di Las Vegas, mentre era a bordo di una Bmw guidata da Marion "Suge" Knight, proprietario della sua etichetta discografica. Nonostante le numerose indagini della polizia di Las Vegas e Los Angeles, e l'intervento dell'Fbi, nessuno era mai stato arrestato per l'omicidio.