Sia è tornata con il nuovo singolo Gimme Love

sia, è uscita la nuova canzone gimme love

A oltre sette anni di distanza dalla distribuzione dell’album This Is Acting, a cui fece seguito il disco natalizio Everyday Is Christmas nel 2017 e Music – Songs from and Inspired by the Motion Picture lanciato per l’uscita del film Music quattro anni dopo, una delle voci più potenti e riconoscibili del panorama discografico internazionale ha dato il via alla sua nuova era.

Sia ha pubblicato il singolo Gimme Love accompagnandolo con il videoclip ufficiale, di cui è la protagonista principale. La canzone è il primo brano estratto dall’album Reasonable Woman che verrà pubblicato in primavera, al momento sconosciuta la data esatta di distribuzione.