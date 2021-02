Sia e David Guetta, è uscito il video di Floating Through Space

A distanza di pochi giorni dall'uscita del muscial che la vedrà in qualità di regista, Sia ha pubblicato un nuovo brano estratto dalla pellicola

Floating Through Space è la nuova collaborazione tra due degli artisti più amati e popolari a livello internazionale, stiamo ovviamente parlando della voce di Chandelier e del DJ e produttore francese che hanno già più volte collaborato in passato, tra i brani realizzati insieme anche il recente Let’s Love, certificato disco d’oro nel Bel paese per aver venduto più di 35.000 copie.