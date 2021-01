Sia, annunciata la data di uscita del suo musical

L’artista australiana, classe 1975, è pronta per un nuovo successo, questa volta anche in qualità di regista e produttrice. Music è il titolo della pellicola ideata da Sia che vedrà come protagoniste Kate Hudson e Maddie Ziegler, giovane ballerina presente in numerosi videoclip della cantante. Poche ore fa Variety ha svelato la data di distribuzione del musical al cinema e on demand.