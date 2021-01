Sia, annunciato il nuovo singolo Hey Boy feat. Burna Boy

Dopo il grande successo riscosso con Let’s Love in collaborazione con David Guetta , l’artista australiana è ora pronta a scalare nuovamente le classifiche di tutto il mondo. Nelle scorse ore Sia ha annunciato l’uscita di Hey Boy in collaborazione con Burna Boy tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di sei milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, impegni lavorativi e servizi fotografici.

Poche ore fa la voce di Chandelier ha annunciato la pubblicazione del singolo Hey Boy, in concomitanza con la distribuzione del video ufficiale. La cantante ha mostrato in anteprima la cover del singolo che ritrae i due artisti in versione animata.

Da un lato una delle voci più riconoscibili del panorama musicale internazionale, dall’altro una delle stelle in maggior ascesa nel settore discografico, Sia e Burna Boy sono pronti per la collaborazione che ha destato grande curiosità nel pubblico.

Sia: il successo

Sia Kate Isobelle Furler, questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste di maggior successo a livello internazionale.

Singolo dopo singolo la cantante ha conquistato il pubblico scalando le classifiche con brani in grado di vendere milioni di copie.

Tra i suoi singoli più amati troviamo Alive e le collaborazioni Flames con David Guetta, Wild Ones con Flo Rida e Dusk Till Dawn con Zayn Malik, mentre per quanto riguarda gli album spicca This Is Acting, certificato con un prestigioso disco di platino negli Stati Uniti d'America per aver venduto più di un milione di copie.