Sia, il 12 febbraio arriva "Music" il nuovo album

Arriverà nel 2021 il nuovo album dell’artista australiana, un progetto nato collateralmente al suo primo film da regista e sceneggiatrice

Sia ha annunciato l’uscita dell’album “Music” in vista del suo primo film. Si tratta dell’ottavo album in studio della cantante e sarà disponibile dal 12 febbraio 2021. In occasione dell’annuncio è arrivato anche il singolo “Hey Boy” che arriva dopo le canzoni “Together” e “Courage to Change”, primi estratti dell’album che non fa da colonna sonora del film. Il progetto discografico è stato infatti scritto e ispirato dalla pellicola diretta e co-scritta dalla cantante e prende il nome completo di “Music - Songs From e Inspired by The Motion Picture”. La colonna sonora invece sarà disponibile successivamente. Sia ha anche pubblicato il primo trailer del film che vede tra i protagonisti Kate Hudson, Leslie Odom, Jr. e Maddie Ziegler nel suo primo ruolo cinematografico importante. Il film, descritto come "un'esplorazione del tutto originale del potere curativo dell'amore e dell'importanza della comunità", sarà tenuto insieme dalla musica di Sia, che fa da colonna sonora a "sequenze musicali fantastiche" che dipingono un mondo alternativo per la musica mentre immagina "un mondo dove questi legami possono essere rafforzati in tempi di grandi sfide".

Il film “Music” con Kate Hudson Kate Hudson interpreta Zu, descritta come una "spacciatrice di droga e autosabotatrice da poco sobria" che si deve occupare della sua sorellastra Music (Ziegler), un'adolescente con bisogni speciali. Alle prese con il suo nuovo ruolo, Kate Hudson si rivolge all'amico e vicino Ebo (Odom, Jr.). Nell'anteprima, l’attrice di “Quasi Famosi” appare con i capelli rasati e parla con meraviglia della musica non verbale di Ziegler. Attraverso il suo particolare modo di comunicare si crea così un canale per decifrare il mondo mentre balla attraverso sequenze di sogni in technicolor. Le 10 canzoni originali che Sia ha scritto per il film saranno eseguite dal cast. Sia ha annunciato il progetto del film alla Mostra del Cinema di Venezia 2015. La scelta di cimentarsi nel cinema arriva dopo il video musicale di “Chandelier” che ha consentito alla cantante di sentirsi “abbastanza brava" nel dirigere. La sceneggiatura del film è stata scritta da Sia e dall'autrice di libri per bambini Dallas Clayton.