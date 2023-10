Madonna, The Celebration tour avrà oltre 40 canzoni

Il The Celebration Tour di Madonna sarà una sorta di documentario dal vivo della sua carriera, con oltre 40 canzoni e con una scenografia senza precedenti.

In un'intervista esclusiva alla BBC, il produttore Stuart Price ha spiegato che lo spettacolo attingerà a quattro decenni di filmati d'archivio e registrazioni in studio per raccontare la storia della star.

Cosa aspettarsi dal tour di Madonna

Madonna è tornata nel pieno delle sue forze, dopo l'infezione batterica che l'ha colpita la scorsa estate (a giugno, la superstar è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento di New York, e portata d'urgenza in ospedale lasciando i fan in apprensione).

Inizialmente in programma a luglio, l'inizio del tour è fissato ora per sabato 14 ottobre alla O2 Arena di Londra. Un ritardo di tre mesi, che ha permesso di perfezionare ulteriormente lo show. "Quando si è presa una pausa, Madonna ha usato quella pausa per creare un'opportunità", ha spiegato Price.

Da quando è entrata prima volta in classifica nel Regno Unito con Holiday (1984), Madonna ha firmato successi straordinari. Alcuni, come Vogue, Like A Prayer e Ray of Light, sono inni che definiscono un'epoca. Altri, come Live To Tell e Don't Tell Me, sono i preferiti dai fan. Disegnare la scaletta è dunque stata una vera sfida: come condensare quarant'anni di carriera in due sole ore? Madonna e il suo staff hanno pensato di suonare diversi brani integralmente, di incorporarne alcuni in altre canzoni, e di utilizzare qualche canzone come "ponte". Circa 25 canzoni verranno eseguite dall'inizio alla fine, altre 20 appariranno in qualche forma.

Price ha escluso cambiamenti frequenti della scaletta. Ma non ci sarà certo da annoiarsi. "La personalità di Madonna è così forte, la sua interazione con il pubblico è così marcata, che ogni sera sarà diversa dalle altre", ha promesso.