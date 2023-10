Kanye West, l’Anpi contro il probabile concerto a Reggio Emilia

“Prima di tutto mi auguro che questo concerto non si faccia”. Ermete Flaccadori, presidente regionale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Reggio Emilia, ha protestato apertamente contro il possibile concerto di Kanye West al Campovolo. Il rapper statunitense ha disseminato sui social alcuni indizi sull’evento, inizialmente previsto il 13 ottobre e poi rimandato, forse il 20 ottobre, a causa dei tempi ristretti per la risoluzione di questioni burocratiche e per la messa in moto di una macchina di sicurezza in grado di gestire un afflusso di circa centomila persone. Su Instagram West, noto come Ye, ha condiviso non solo l’indirizzo della location, la Rcf Arena dove prosegue l’allestimento del palco, ma anche la pagina di un quotidiano che annuncia il concerto. Come riportato da La Repubblica, il rapper avrebbe inoltre affittato le auto con i vetri oscurati per i trasferimenti in città e allertato gli alberghi della zona per i pernottamenti dell’entourage di musicisti e tecnici. Come riportato da Il Corriere della Sera, per l’Anpi e per Casa Cervi, uno dei luoghi della memoria che conserva e promuove i valori della Resistenza e dell’antifascismo, il rapper non è però il benvenuto in città. Lo scorso anno, in un’intervista rilasciata al talk show InfoWars, Ye aveva infatti espresso idee filonaziste e antisemite, dichiarando di amare Hitler e di essere un nazista. “Questo artista ha un seguito molto numeroso nei giovani, ma porta un messaggio inquietante. Sono esterrefatto di come non riesca a comprendere quello che dice, trasmettendo così un madornale equivoco su ciò che è stato Hitler nel corso della storia” ha detto Flaccadori. “Sono assolutamente a favore della libertà artistica, ma ciò che dice e che fa Kanye West mi lascia scioccato. Reggio ha combattuto una lunga lotta contro le idee di Adolf Hitler e molte persone hanno perso la vita a causa di esse. La presenza di questo soggetto a Reggio Emilia non deve preoccupare solo l’Anpi, ma l’intera città”. Dura anche la presa di posizione di Albertina Soliani, presidente di Casa Cervi e vicepresidente nazionale Anpi. “È ora di dire basta a queste persone che credono di poter dire quello che vogliono. Le idee politiche di questo artista sono inaccettabili, ha affermato cose inumane e con quello che sta succedendo nel mondo, non possiamo accettare un concerto del genere. Ci impegniamo ogni giorno a portare avanti determinati valori, che sono libertà e democrazia, e poi dobbiamo ripartire da capo? Che se ne stia a casa sua, Reggio Emilia ha sempre apprezzato chi lotta per determinati principi e chi sta dalla parte degli oppressi e chi non esalta l’odio”.