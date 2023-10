Reduce dallo straordinario successo di Splash (Premio della Critica Mia Martini e del Premio Lucio Dalla all’ultimo Festival di Sanremo) e dal debutto cinematografico ne La primavera della mia vita , il duo più amato d'Italia è tornato. La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d'accordo è una canzone manifesto , e un autentico elogio alla libertà creativa. Un brano musicale, costruito con maestria da Federico Nardelli e Giordano Colombo, sospeso in un regno onirico in cui la tradizione cantautorale italiana si fonde armoniosamente con il kraut-rock , si intreccia con il pop moderno e si innalza verso lo spazio. O meglio, si immerge negli abissi marini tra creature luminescenti.

Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, in arte Colapesce Dimartino , hanno annunciato a sorpresa un nuovo album . Lux Eterna Beach uscirà il 3 novembre ma, dalle 14.00 di venerdì 13 ottobre, sarà disponibile in anteprima il nuovo singolo : La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d'accordo.

Colapesce Dimartino, il tour

I fan di Colapesce Dimartino potranno ascoltare Lux Eterna Beach nel tour prossimo alla partenza.

Il Club Tour 2023 partirà il 23 novembre dall'Estragon di Bologna, e proseguirà nei principali club italiani. Dopo Bologna, la coppia si esibirà a Napoli (giovedì 30 novembre, Casa della Musica), Roma (venerdì 1° dicembre, Atlantico), Venaria Reale (lunedì 4 dicembre, Teatro della Concordia) e Milano (martedì 5 dicembre , Alcatraz). E si concluderà in Sicilia con due date sold-out a Palermo (mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, Candelai) e una a Catania (venerdì 15 dicembre, Land La Nuova Dogana).

La carriera di Colapesce Dimartino

In principio, Lorenzo e Antonio erano "solo" due autori di brani musicali tra i più ricercati e influenti d'Italia. E ancora oggi lo sono. Ma sono anche due cantautori amatissimi, dal pubblico e dalla critica.

Nel corso degli anni, entrambi hanno lasciato un'impronta indelebile, sia attraverso i loro progetti solisti, come il riconoscimento con la Targa Tenco "miglior opera prima" per il primo album di Colapesce, sia attraverso composizioni di successo come Il mondo è nostro, scritto da Dimartino per Tiziano Ferro.

Inoltre, hanno stabilito collaborazioni di prestigio con artisti del calibro di Ornella Vanoni, Luca Guadagnino, Cerrone e Fabri Fibra.

Nel 2022 hanno pubblicato Cose da pazzi, una canzone scritta per la colonna sonora della serie originale The Bad Guy. E, successivamente, hanno debuttato anche al cinema.

Il loro primo amore è però la musica, e La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo lo dimostra.