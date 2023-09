In una contemporaneità in cui “arte” e “artista” sono due delle parole più usate (spesso senza alcuna corrispondenza concreta), James Blake riesce fare un po’ di ordine. Quell’ordine di cui, ora più che mai, abbiamo tutti bisogno. Certo, la definizione di artista può avere molteplici sfumature e interpretazioni, ma sicuramente il cantautore britannico classe 1988 le mette tutte insieme, senza rovinarle. Il suo show, il primo del “Playing Robots Into Heaven Tour”, nonché unica data italiana, è il perfetto esempio di come la musica, nella sua essenzialità, possa essere arricchente, sofisticata e bella. Sì.

Tutto parte, o meglio riparte, dall’ultimo album di Blake, uscito venerdì 8 settembre, che dà il titolo al tour, “Playing Robots Into Heaven”: sono due le canzoni della nuova creatura di Blake che aprono il live, ovvero “Asking to break”, a cui segue “I want you to know”. Poi, però, si va un po’ indietro, al 2011, con “Limit To You Love” e “Life Round Here”, del 2013, che vede la collaborazione di Chance The Rapper. La caratteristica incredibile di Blake è saper unire tante tipologie di musica esaltando ciascuna di esse in maniera perfetta, senza mai risultare finto o stucchevole. Ma si sa, il talento è una cosa seria e il polistrumentista britannico ne ha, e molto. Come del resto i due musicisti che lo accompagnano sul palco, parti integranti dello show. “Questi due ragazzi sono con me dal 2012, facciamo loro un grande applauso” dirà James Blake al termine del concerto. Sì: 2012, quando la musica di Blake era poco conosciuta, ma allo stesso tempo così avanguardista e pioneristica.

Arte, musica e unicità: James Blake

In questo concerto c’è tutto il percorso artistico di James Blake, ed è un viaggio attraverso la sua evoluzione, o meglio: nella scoperta delle sue sonorità, delle collaborazioni apparentemente improbabili ma che, con il tocco di Blake, diventano speciali e uniche. Unicità, arte, fare musica: tre concetti di cui molto si parla, e spesso ci sia appropria (anche indebitamente). Ma i meriti a Blake vanno dati tutti, eccome. In grado di fare un concerto di circa due ore senza mai affaticare, anzi: il mélange di tutte le sfumature musicali è perfetto. La conferma (anche se non necessaria) si ha con “Hummingbird”, uscita il 2 giugno 2023 e parte della colonna sonora di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Metro Boomin e James Blake, insieme, in una canzone scritta e prodotta da Dre Moon e Dom Maker, con il campionamento di “Tonight you belong to me” di Patience and Prudence realizzato da Billy Rose e David Lee. Di fatto è stata un assaggio del nuovo lavoro di Blake, pubblicato qualche mese dopo. Non un assaggio, ma una conferma, nel live di Milano, il primo del tour. “Grazie per essere stati i primi ad ascoltare le nuove canzoni, dal vivo. Grazie per essere venuti” dice Blake al termine del concerto, in cui non ha quasi mai parlato con il pubblico, ma si è rivolto a ogni persona presente con la sua musica, il suo linguaggio. Un live chiuso dal brano "Modern Soul" del 2016.

Portare James Blake in Italia può sembrare un azzardo, ma mai scommessa è stata così giusta e arricchente. Per tutti. Più James Blake, per tutti, grazie.