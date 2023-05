NxWorries live a Milano, che spettacolo Anderson .Paak e Knxledge!

Al Fabrique a Milano la prima data del primo tour in assoluto da headliner di NxWorries, progetto discografico nato nel 2014 dall’unione creativa di Anderson .Paak e Knxwledge. Il duo, che ha da poco pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Daydreaming” (accompagnato da una danza creata appositamente per l’occasione, che .Paak ha portato in giro per Milano prima del concerto) sa come fare i live, non c’è nulla da aggiungere. Musica, spettacolo, intrattenimento: gli ingredienti ci sono (e saranno) tutti

Nel loro ultimo singolo, pubblicato quasi a sorpresa il 18 maggio, Anderson .Paak e Knxwledge raccontano la storia di un moderno Romeo che aspetta la sua Giulietta sotto il balcone, con il chiaro richiamo al racconto di William Shakespeare. Giovedì sera, però, "underneath the stage", versione 3.0 del luogo di incontro tra i due innamorati di Verona, c'era un Fabrique completamente sold out. E non solo sotto il palco, ma proprio in tutta la sala concerti, pienissima per il primo concerto del primo tour in assoluto (come headliner) di NxWorries. "Sarà pazzesco" aveva detto nel pomeriggio .Paak sui suoi profili social, quasi mosso da incredulità. E invece no, caro Anderson: è successo. Ed è stato tutto vero.

Yes, lawd!

Anderson .Paak si conferma lo showman perfetto, in grado di unire musica, intrattenimento e spettacolo. Conosciamo bene la sua passione per le parrucche di scena, che indossa anche al Fabrique: l’apertura dello show è proprio con un super .Paak che splende nel suo cappello/parrucca, occhiali da sole e sorriso di felicità. Quello non manca mai, perché l’artista californiano, che negli anni ha dato il via a numerosi progetti musicali (tra cui i Silk Sonic con Bruno Mars), fa sempre trasparire la sua immensa gioia nel portare in tutti i palchi del mondo la sua musica. Con lui Knxledge, produttore che ha vinto (anche) un Grammy per l’iconico album “To Pimp A Butterfly” di Kendrick Lamar, perfetto nel suo ruolo di direttore d’orchestra.

Daydreaming, sogno (ma siamo desti)

L’apertura del live è “Daydreaming”, a cui poi si alternano i successi tratti dal primo EP, “Link Up & Suede” del 2015, e a quelli contenuti in “Yes Lawd”, album del 2016. C’è anche spazio per il pubblico, che Anderson .Paak invita sul palco per una danza collettiva che quasi nessun vuole far terminare.

NxWorries: da vedere e rivedere

La bellezza di questo concerto, oltre alla qualità della musica (perché sì: Knxwledge e .Paak sanno come si fa musica di un certo tipo), è il melting pot culturale delle persone: ci sono ragazzi italiani che arrivano da tantissime zone del paese, ma anche molti americani e anche alcuni arrivati da altri paesi d’Europa. C’è chi, alla fine del concerto (durato circa un’ora un quarto, ma volato…tanto è stato bello), guarda subito le prossime date del tour di NxWorries perché "è un concerto da rivedere". Perchè è proprio bello. "Un applauso per mio fratello" dicono l'uno per l'altro Anderson .Paak e Knxledge al termine del concerto, prima di ringraziare Milano e il suo pubblico.

Non era un progetto facile su cui scommettere, ma la sfida è stata vinta: un ringraziamento, quindi, va a D'Alessandro e Galli che hanno creduto nel successo di questo duo e della potenza della musica di NXWorries. Till next time!