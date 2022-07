Anderson .Paak, il podcast "Popstar" racconta l'artista "rivelazione"

È l’artista-rivelazione del 2022. Cantante, rapper, musicista, discografico e chissà quanto ancora ci racconterà di sè. Benvenuti nel mondo di Anderson .Paak, da Oxnard, California, alla conquista del mondo. Prima la residency a Las Vegas con Bruno Mars, con cui ha formato i Silk Sonic, poi il tour con The Free Nationals, come supporting artists dei Red Hot Chili Peppers. E l’unica data da headliner, in Italia al Festival La Prima Estate. Mettetevi comodi: a “Popstar” raccontiamo lo show di Anderson .Paak

Cantante, rapper, interprete. Batterista e musicista. Portavoce del motto “never stop believing”, ovvero mai smettere di credere, soprattutto nei propri sogni perché, prima o poi, tutto si realizza. Otto Grammy vinti tra il 2017 e il 2022, alcuni con l’amico Bruno Mars, con cui è nato il sodalizio delle meraviglie r&b Silk Sonic. BET awards, iHeart Radio Music Awards, una performance leggendaria all’Halftime Show al SoFi Stadium di Los Angeles, come batterista di Eminem durante la sua “Lose Yourself”. E proprio in un verso di quella canzone che recita “Se avessi una possibilità o un'opportunità - Per cogliere tutto ciò che hai sempre desiderato - La prenderesti o la lasceresti sfuggire?” sembra celarsi il segreto di Brandon Paak Anderson: un artista che non solo ha preso al volo ogni occasione, ma ne ha fatto tesoro per rendere la sua passione, la musica, il suo lavoro. Che da Oxnard, California, lo sta portando in tour in tutto il mondo insieme agli amici Free Nationals.