MTV Video Music Awards 2023, la conduttrice sarà Nicki Minaj

Spettacolo

MTV Video Music Awards 2022, tutti i look più belli. FOTO

Provocanti, glamour e sorprendenti. Le star che hanno partecipato a uno degli eventi più attesi dell’anno non si sono risparmiate nello scegliere gli outfit per l'occasione. Dai completi in pelle vagamente vintage dei Maneskin all’effetto “wow” di Lil Nasx, passando per lo stile latino di Sofia Carson, ecco i migliori look degli MTV Video Music Awards

Total look Gucci per i Maneskin, che hanno scelto la maison italiana per ritirare il premio come “miglior video alternativo”. Nude look per Damiano e Victoria, lui con un paio di chaps e perizoma in vista, lei con mise monospalla che lascia scoperto un seno

Look audace per Ashley Graham, che ha optato per un abito con cut out di Houghton. Total black per la modella, che ha esibito le sue curve con sapienti giochi di incroci