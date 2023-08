Gianni Morandi, concerto improvvisato in aereo

gianni morandi, concerto al alta quota

C'Era Un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles E I Rolling Stones, Un mondo d’amore e In ginocchio da te sono le tre canzoni accennate da Gianni Morandi nell’imprevedibile momento a bordo di un aereo. Il filmato pubblicato sui social ha mostrato l'amato cantautore esibirsi in un breve concerto privato dedicato esclusivamente ai passeggeri del volo.

Entusiasmo e incredulità hanno accomunato i presenti che non hanno potuto far altro che accompagnarlo sulle note delle canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.