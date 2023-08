Gianni Morandi va a trovare Jovanotti, il messaggio di incoraggiamento

Dopo l'incidente in bici e la lunga convalescenza domenicana, Jovanotti rientra in Italia e inizia la terapia necessaria a riprendersi dal brutto infortunio. A sorpresa, riceve la visita dell'amico Gianni Morandi che lo incoraggia e supporta. Il post su Instagram

Jovanotti, tornato in Italia dopo il grave incidente in bici avvenuto a Santo Domingo dove si trovava in vacanza e dopo la lunga convalescenza domenicana conclusasi solo pochi giorni fa (la mattina di sabato 5 agosto a Forlì, intorno alle 10:30, dopo aver fatto scalo a Madrid), inizia la fisioterapia e riceve a sorpresa un messaggio dal suo carissimo amico e collega Gianni Morandi. Parole di incoraggiamento e di affetto sono state quelle del cantante per Lorenzo Cherubini che come sappiamo ha tutte le intenzioni di riprendersi dal brutto infortunio. "Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, Gianni Morandi, ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia", ha scritto Jova nel post pubblicato sul suo profilo Instagram. La complicità dei due traspare dalle foto postate, apprezzatissime dai fan e dai numerosi follower.