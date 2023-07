La scaletta del concerto di Ernia a Caserta

Dopo il tutto esaurito del Palapartenope di Napoli dello scorso marzo, questa sera, lunedì 31 luglio, Ernia torna in Campania per esibirsi live al Belvedere di San Leucio di Caserta, in occasione dell’ottava edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE. Un appuntamento da non perdere per i fan del rapper, che in queste settimane sta conquistando l’Italia con le tappe del suo Io non ho paura Summer Tour.