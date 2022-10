Ernia "Io non ho paura", la data di uscita del quarto album

approfondimento

Ernia, le canzoni famose del rapper

Ernia, rapper dall’originale personalità artistica, scava testi e sonorità nell'intimità, dalle incertezze della società odierna alle difficoltà generazionali. Dopo l’esordio nel 2017 con l’album Come uccidere un usignolo (il testo "hai paura del buio? No. Dovresti" del singolo Gotham ha ispirato il messaggio recentemente comparso sui billboard milanesi), nel 2018 Ernia ha pubblicato l’album 68, che ha ospitato il brano La paura: “Io non so come fai a non aver paura adesso”, paura di tirare fuori i sogni dal cassetto, di non realizzarli, di non farcela, di non essere all’altezza e di vivere. Nel 2020, in pieno lockdown, l'artista ha ottenuto un grandissimo successo discografico con l'album Gemelli (nel 2021 ampliato nella versione Gemelli ascendente Milano), che contiene featuring con grandi artisti della scena musicale italiana come Tedua, Rkomi, Lazza, Fabri Fibra, Shiva, Luché e Madame e che ha vinto quattro dischi di platino (che si sommano ai sei dischi di platino e al dominio nella top ten del singolo Superclassico). In attesa dell'uscita del quarto album, lo scorso settembre Ernia ha soddisfatto i fans con due date sold-out al Carroponte di Milano.