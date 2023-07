Primavera Sound, Torino potrebbe ospitare una data del Festival

Torino potrebbe essere la città prescelta per ospitare una delle date del Primavera Sound 2024. L’anticipazione arriva dal quotidiano La Repubblica, che riferisce chiaramente che il Comune e la Regione Piemonte sono in trattativa con la società catalana che organizza il celebre festival per poter portare la kermesse musicale nella città che ha già ospitato l’ Eurovision 2022 .

Il Primavera Sound sbarca a Torino

Il prossimo anno una delle date del Primavera Sound, il festival spagnolo di musica indie, potrebbe svolgersi a Torino. A quanto pare, infatti, per il 2024 non è stata ancora confermata la data madrilena, che potrebbe essere sostituita da quella italiana – ammesso che ne arrivi la conferma -. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il Comune è in trattativa con l’organizzazione catalana, e a breve potrebbe rilasciare un annuncio ufficiale.

“A fare da tramite c’è un’altra società piemontese specializzata nell’organizzazione di grandi eventi e concerti, ma dietro le quinte stanno lavorando in tanti (politici, tecnici, operatori culturali) per definire i dettagli e non lasciare nulla al caso. La posta in palio per la città e per tutto il territorio è molto alta con nuove possibilità di visibilità internazionale e benefici per il turismo, il commercio e l’ospitalità”, scrive il quotidiano.

Se questo fosse reale, allora Torino dovrebbe prepararsi a ospitare una tappa del Primavera Sound nel primo fine settimana di giugno, in contemporanea con le manifestazioni di Spagna e Portogallo. Quanto alla location, è molto probabile che sarà il Parco Dora a ospitare l’evento. D’altronde, sono ben dieci anni che qui si svolge il Kappa Futur Festival, e gli organizzatori lo hanno identificato come lo spazio più adatto in tutta la città (anche a causa della mancanza di alternative valide).