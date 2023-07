Un anello d'oro con incastonati rubini e diamanti indossato dalla leggenda del rap Tupac Shakur durante la sua ultima apparizione pubblica è stato venduto all'asta a New York martedì 25 luglio 2023 per un milione di dollari. L'offerta vincente è stata di molto superiore alla stima pre-vendita di Sotheby's, compresa tra 200.000 e 300.000 dollari, rendendo così l’anello l’artefatto hip-hop più prezioso mai venduto nella storia. Il gioiello è stato progettato personalmente dal musicista



Martedì 25 luglio 2023 c’è stata un’asta record: per un anello di Tupac Shakur, è stato sborsato un milione di dollari. Una cifra davvero astronomica quella che è stata spesa per accaparrarsi un anello d'oro con incastonati rubini e diamanti indossato dalla leggenda del rap Tupac Shakur durante la sua ultima apparizione pubblica. L'asta è entrata nella storia: l'offerta vincente è stata molto superiore alla stima pre-vendita di Sotheby's, compresa tra 200.000 e 300.000 dollari, quindi ha reso l’anello l’artefatto hip-hop più prezioso mai venduto nella storia, come ha dichiarato la casa d'aste. Il rapper newyorkese ha sfoggiato questo anello durante la sua ultima apparizione pubblica, agli MTV Video Music Awards il 4 settembre 1996. Fu ucciso da un aggressore non identificato pochi giorni dopo, in una sparatoria da un'auto a Las Vegas avvenuta il 13 settembre. Tupac è morto pochi giorni dopo in ospedale. Aveva solo 25 anni.

L’anello è stato progettato dallo stesso Tupac A conferire ancora più valore a questa creazione è il fatto che l’anello è stato progettato dallo stesso Tupac.

L’artista di California Love ha progettato in prima persona il gioiello, impegandoci inoltre parecchi mesi, secondo quanto riferito da Sotheby's. Adesso è la sua madrina, Yaasmyn Fula, ad aver messo l'anello in vendita. Fula era una grande amica dell'artista, madre di un altro rapper (Yaki Kadafi) il quale con Tupac aveva fondato il gruppo Outlawz. Anche lui è stato assassinato poche settimane dopo Tupac, che era un suo amico d'infanzia.

"È un anello disegnato da Tupac. Era appena uscito da un periodo di detenzione nel 1996 (per violenza sessuale, ndr) durante la quale aveva letto Il Principe di Machiavelli, un libro che lo affascinava", ha dichiarato Cassandra Hatton, di Sotheby's, a France Presse. La vendita dell'anello faceva parte di un'asta dedicata all'hip-hop per celebrare i 50 anni del genere musicale, il cui anniversario si festeggia proprio nell’agosto di quest'anno.

Un design che ricalca le corone dei re medievali d'Europa Il design dell'anello è modellato sulle corone dei re medievali d'Europa, sempre secondo quanto è stato riferito da Sotheby's. Una corona d'oro, adornata con un rubino centrale cabochon affiancato da due diamanti taglio pave, sovrasta una fascia d'oro incastonata di diamanti. L'anello riporta l’incisione "Pac & Dada 1996", un riferimento alla sua fidanzata Kidada Jones.

L’indagine per l'omicidio di Tupac è ancora aperta Shakur è considerato uno dei più grandi rapper di tutti i tempi, con 75 milioni di dischi venduti.

Era una figura centrale nella scena hip-hop della West Coast di Los Angeles, che era in rivalità con i rapper della East Coast di New York.

I suoi assassini non sono mai stati catturati e da tempo circolano teorie riguardanti il responsabile. La scorsa settimana è stata diffusa la notizia che l'indagine sull'omicidio di Tupac Shakur è stata riaperta, a distanza di 27 anni. In realtà non è esatto dire che l'indagine è stata "riaperta", dato che il portavoce della polizia di Las Vegas ha dichiarato che l'inchiesta sulla fine di Shakur non è mai stata chiusa. approfondimento 26 anni fa moriva Tupac Shakur, l'uomo che rivoluzionò l'hip-hop

La perquisizione della casa avvenuta di recente La polizia del Nevada ha recentemente perquisito una casa vicino a Las Vegas in relazione all'assassinio tuttora irrisolto del rapper. Il mandato, emesso dalla polizia di Las Vegas, è stato eseguito nella vicina cittadina di Henderson. Il Corriere della Sera la scorsa settimana ha sotenuto che l’abitazione perquisita potrebbe essere quella dell’ex gangster Keefe D, il cui vero nome è Duane Davis, un amico d’infanzia del rapper Shakur. Duane Davis ha sempre affermato di sapere chi ha sparato a Tupac, perché anche lui era nella Cadillac bianca da cui partirono gli spari.

Tupac ferito mortalmente a Las Vegas Shakur venne ferito mortalmente mentre si trovava in auto con Marion "Suge" Knight, il capo dell'etichetta discografica Death Row Records. Secondo la polizia, i due erano fermi a un semaforo vicino alla Strip quando una Cadillac bianca si avvicinò a loro e partirono i colpi mortali. Shakur, ferito letalmente, morì sei giorni dopo in ospedale per arresto cardiaco.

Non è chiaro cosa la scorsa settimana stessero cercando le autorità vicino a Las Vegas. Il portavoce della polizia, Aden Ocampo Gomez, ha ricondotto la scarsità di dettagli al fatto che l'inchiesta sulla fine di Shakur è ancora aperta. Inoltre in Nevada i casi di omicidio non vanno in prescrizione.

Storia di una leggenda Tupac Amaru Shakur, meglio conosciuto come Tupac, è stato uno dei rapper più influenti della sua generazione. Ha lasciato un'impronta indelebile sulla cultura hip-hop, e allo stesso modo la sua morte prematura ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica. Oggi, a quasi trent’anni dalla sua scomparsa, la leggenda di Tupac continua a vivere, ispirando generazioni e generazioni di artisti e fan.

Nato il 16 giugno 1971 a East Harlem, New York, Tupac trascorse i primi anni di vita in condizioni difficili. Furono proprio la passione per la musica e il teatro ad aiutarlo ad andare avanti. Grazie a sua madre Afeni Shakur, attivista dei diritti civili e sua grande fonte di ispirazione, Tupac si è avvicinato alla recitazione e alla poesia quando era giovanissimo, durante l'infanzia. Il suo talento si è tramutato ben presto in una carriera musicale assai promettente.

L'album di debutto 2Pacalypse Now segna il successo Il rapper raggiunse la fama nel 1991, con il suo album di debutto intitolato 2Pacalypse Now (pubblicato dalla Interscope Records).

Ha poi dato alle stampe altri tre album prima della fatale sparatoria a seguito della quale perse la vita. Tutti i suoi dischi sono entrati nella classifica Billboard 200, con All Eyez on Me e Me Against the World in cima alla classifica. Dopo la sua morte, sei album in studio postumi sono stati pubblicati attraverso Amaru Entertainment (etichetta aperta dalla madre di Shakur) e Interscope Records.



Sia All Eyez on Me sia la collezione dei più grandi successi di Shakur sono dischi di diamante certificati RIAA, che superano la soglia dei 10 milioni di copie vendute. Le sue canzoni affrontano temi sociali, la violenza urbana e le ingiustizie razziali.

L’omicidio Il 7 settembre 1996, la vita di Tupac fu interrotta tragicamente. Dopo aver assistito a una gara di pugilato a Las Vegas, in Nevada, fu coinvolto in una sparatoria mentre si trovava in auto. Colpito da quattro proiettili, fu trasportato d'urgenza in ospedale, dove lottò per la vita per sei giorni. Non ce la fece: il 13 settembre 1996, Tupac Shakur morì a causa delle ferite riportate, all'età di soli 25 anni.

Il mito di Tupac sopravvive alla morte Nonostante la sua morte prematura, il lascito di Tupac Shakur è comunque immortale. Oltre alla sua straordinaria eredità musicale, l'artista è stato anche un attivista impegnato: ha promosso la pace, la giustizia e la consapevolezza sociale attraverso le sue canzoni.

Tupac è stato inserito postumo nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2017, dimostrando la sua influenza duratura sull'industria musicale e la sua importanza come figura culturale anche post-mortem. L’icona rap è stato il primo artista hip-hop solista a essere inserito nella Rock & Roll Hall of Fame.

Tupac ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame Ogni anno il suo compleanno e la data della sua morte sono celebrati da fan di tutto il mondo con svariate commemorazioni e omaggi.

Lo scorso 7 giugno il rapper, poeta e attore afroamericano ha ricevuto una stella nella categoria discografica durante una cerimonia pubblica al 6212 Hollywood Blvd. "Tupac Shakur era un rapper, attore, attivista, poeta e rivoluzionario", ha affermato Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame. “Questo artista iconico ha continuato a far parte dello zeitgeist per decenni dopo la sua scomparsa, e continuerà a essere una figura culturale importante per molti anni a venire. Sicuramente, come una delle star di Los Angeles, la stella di Tupac verrà aggiunta all'elenco delle stelle più visitate”.

