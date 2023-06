Il prossimo 7 giugno il leggendario rapper, poeta e attore afroamericano riceverà una stella nella categoria discografica durante una cerimonia pubblica al 6212 Hollywood Blvd. “Tupac Shakur era un rapper, attore, attivista, poeta e rivoluzionario", afferma Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame. “Questo artista iconico continuerà a essere una figura culturale importante per molti anni a venire”

A 27 anni dalla sua morte, Tupac Shakur riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Il prossimo 7 giugno il leggendario rapper, poeta e attore statunitense riceverà una stella nella categoria discografica durante una cerimonia pubblica al 6212 Hollywood Blvd.



"Tupac Shakur era un rapper, attore, attivista, poeta e rivoluzionario", afferma Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame. “Questo artista iconico ha continuato a far parte dello zeitgeist per decenni dopo la sua scomparsa, e continuerà a essere una figura culturale importante per molti anni a venire. Sicuramente, come una delle star di Los Angeles, la stella di Tupac verrà aggiunta all'elenco delle stelle più visitate”.



Shakur, il rapper venerato come una leggenda

Nato a New York City ma cresciuto nei suoi anni formativi in ​​California, Shakur è venerato come una leggenda della West Coast. È stato, è e molto probabilmente sarà ancora a lungo una fonte di ispirazione per artisti di tutto il mondo. Tra i grandi nomi di Vip della musica che ha ispirato, troviamo Kendrick Lamar, Eminem, J. Cole, Drake, Ed Sheeran e Justin Bieber, giusto per citare alcuni nomi del panorama musicale internazionale che deve molto a Tupac.



Tupac Shakur ha studiato recitazione, poesia, jazz e balletto presso la Baltimore School for the Arts. All'inizio della sua carriera, il musicista era conosciuto come MC New York, dopo di che ha modificato il proprio nome d’arte in 2Pac nel periodo in cui si è unito al gruppo rap Digital Underground.

La carriera da solista è quella che l'ha consacrato a mito

Come artista solista, Shakur ha pubblicato il suo album di debutto 2Pacalypse Now nel 1991 tramite la Interscope Records. Ha poi dato alle stampe altri tre album prima della fatale sparatoria a seguito della quale perse la vita a Las Vegas il 13 settembre 1996, all'età di 25 anni. Tutti i suoi dischi sono entrati nella classifica Billboard 200, con All Eyez on Me e Me Against the World in cima alla classifica. Dopo la sua morte, sei album in studio postumi sono stati pubblicati attraverso Amaru Entertainment (etichetta aperta dalla madre di Shakur) e Interscope Records.



Sia All Eyez on Me sia la collezione dei più grandi successi di Shakur sono dischi di diamante certificati RIAA, che superano la soglia dei 10 milioni di copie vendute.

È stato il primo rapper a essere inserito nella Rock & Roll Hall of Fame

Nel 2017, l'icona rap è stato il primo artista hip-hop solista a essere inserita nella Rock & Roll Hall of Fame. Come attore, Shakur ha recitato in film come Juice, Poetic Justice, Above The Rim, Gridlock'd e Gang Related.



La presentazione della stella della Walk of Fame sarà condotta dal conduttore radiofonico di Los Angeles Big Boy. Tra i relatori e gli ospiti, ci saranno il regista Allen Hughes (autore della serie di documentari di Hulu Dear Mama), lo scrittore Jamal Joseph e la sorella di Tupac, Sekyiwa "Set" Shakur. Sarà lei ad accettare la stella dedicata al fratello tragicamente scomparso oltre un quarto di secolo fa. La cerimonia si svolgerà alle 10:30 nel fuso orario Pacific Time (PT), quindi alle 19:30 ora italiana. La consegna della stella a Tupac Shakur potrà essere seguita in streaming su YouTube, collegandosi al canale ufficiale della Walk of Fame.