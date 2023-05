Disco Paradise, il testo della canzone di Fedez, J-Ax e Annalisa

Pace fatta tra Fedez e J-Ax , che sono tornati a far ballare il pubblico italiano con un nuovo singolo che già promette di diventare una hit estiva: Disco Paradise, il brano che vede la collaborazione di Annalisa , una tra le cantanti italiane più affermate del momento. Insomma, la canzone sembra avere già tutte le carte in tavola per diventare un tormentone. E siamo abbastanza certi che lo farà.

Disponibile a partire da oggi, giovedì 25 maggio, Disco Paradise è il nuovo singolo di Fedez , J-Ax e Annalisa che segna il ritorno di una delle coppie più amate della musica italiana. D’altronde, nessuno meglio dei due rapper sa come si fa una hit estiva. Negli anni passati il duo ci ha regalato tormentoni di nota come Vorrei ma non posto e Senza pagare, per cui non stupirebbe affatto se il nuovo singolo scalasse le classifiche in pochissime settimane.

Il testo

Fedez

Tutti alla ricerca di un colpevole

Quest’anno hanno deciso che toccava a me

Andarmene, ad Hammamet

E passi i pomeriggi così così

Tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid

Vuoi vincere, stra vincere

Fedez & Annalisa

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo-oh-oh-oh-oh

Annalisa

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto, tanto, quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera chе mi fai?

La Disco Paradise, Paradise

J-Ax

È disco Paradise, supеr bad

Due Mai tai, faccio la pole dance

E dopo in hotel, l’Oktoberfest

Con il degrado come special guest

All’entrata non ci sono guardie

Puoi entrare pure senza scarpe

In privato come un volo charter

In ciabatte fai sto red carpet

J-Ax & Annalisa

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo-oh-oh-oh-oh

Annalisa

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto, tanto, quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai?

La Disco Paradise, Paradise