Annalisa si sposa, chi è il fidanzato Francesco Muglia

Francesco Muglia, classe 1980 , originario di Padova ma residente a Genova, è un volto estraneo al mondo dello spettacolo . Il compagno di Annalisa, si è laureato nella facoltà di Lettere all’università di Padova, ha poi proseguito i suoi studi a Stoccolma e ha finalizzato la propria formazione, nel 2008, con un master in Marketing e Comunicazione a Publitalia ’80. Ora, Francesco Muglia è il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere , ed è proprio a bordo di una di quelle navi che si pensa sia nato il primo colpo di fulmine tra i due. Nel 2020, infatti, in occasione della firma dell’accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all’Expo Dubai, Annalisa era stata scelta come special guest a bordo di una delle navi della compagnia Costa Crociere, la Costa Smeralda. Non molto attivo sui social, l’ultimo scatto postato da Francesco Muglia su Instagram è datato proprio 2020 , anno in cui pare sia cominciata la relazione con la cantante Annalisa.

Annalisa, tra vecchi flirt mai confermati e i comprovati successi

Annalisa Scarrone, che ad agosto compirà 38 anni, è pronta a sposare il suo compagno, Francesco Muglia, probabilmente nel giro di circa tre mesi. Una notizia che pare essere arrivata dal nulla, come un colpo di fulmine, ma la verità è che la cantautrice savonese è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. I due, appunto, starebbero insieme già da diverso tempo, ma Annalisa non aveva mai confermato le voci in merito, come per le sue precedenti relazioni. Oltre infatti alla confermata storia d’amore con Niccolò Petitto, durata molto tempo e giunta quasi fino alle nozze, si sono susseguiti poi una serie di rumors riguardo le possibili relazioni di Annalisa, che l’avrebbero vista protagonista di un flirt con Gué Pequeno e con il musicista Davide Simonetta. Voci mai realmente confermate, ma che sono anzi sempre rimaste alle spalle del grande successo ottenuto negli ultimi anni dalla cantante. Prima, l’incredibile trionfo di Bellissima, poi il disco d’oro Mon Amour, che ha già raggiunto oltre 12 milioni di visualizzazioni su Youtube e più di 10 milioni di ascolti su Spotify, e a breve anche l’atteso concerto al Forum di Assago, in programma per il 4 novembre 2023. Negli ultimi mesi, inoltre, alcune coreografie create sul ritmo delle sue canzoni, sono notoriamente diventate virali su TikTok, cosa che ha incrementato ancora di più la fama della cantante.

Annalisa, dopo essersi affermata come una delle massime rappresentati del pop italiano, è ora pronta anche per un altro passo importante nella sua vita privata: il matrimonio con il compagno Francesco Muglia.