La scaletta degli Articolo 31 in concerto a Milano al Forum di Assago

Per la terza serata consecutiva gli Articolo 31 tornano al Forum di Assago . Dopo la performance al Festival di Sanremo , il duo composto da J-Ax e DJ Jad è tornato a esibirsi dal vivo con ben quattro date che hanno interessato il capoluogo lombardo: 18 , 19 , 24 e 25 maggio . Anche stasera, quindi, gli Articolo 31 arriveranno a Milano per regalare al pubblico affezionato un’esibizione esplosiva, che ripercorrerà la carriera musicale del duo rap più amato d’Italia.

Gli Articolo 31 tornano a Milano

Per la prima volta il duo tornerà ad esibirsi a Milano per quattro serate, dopo essere tornato a suonare dal vivo al Palazzetto dello Sport di Vigevano lo scorso 14 maggio. Prima di dare inizio al tour estivo, che porterà J-Ax e DJ Jad in giro per le località più calde dell’Italia a partire dall’1 luglio, i due regaleranno al pubblico del capoluogo lombardo uno spettacolo che ripercorrerà i brani più noti dei loro album: da Strade di città a Domani smetto, da Così com’è a Italiano medio. Questa sera, per la terza serata consecutiva, gli Articolo 31 torneranno ad animare il palco del Forum di Assago con i loro successi più noti.