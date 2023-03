Articolo 31 in concerto, tutte le date del tour

Articolo 31, cosa sappiamo del tour

approfondimento

Gli Articolo 31 annunciano il nuovo album

A condividere i primi dettagli del tour che vedrà protagonisti gli Articolo 31 di nuovo in coppia nelle più importanti città della penisola sono stati gli stessi artisti sui loro profili Instagram. “Ci vediamo quest’estate! Ce le avete chieste in tantissimi dopo i 4 Sold Out del Forum. Ecco a voi le date del tour estivo”, sono le parole che accompagnano la foto che vede il rapper insieme all’amico e compagno musicale di sempre. In particolare, il tour si aprirà con la data zero del 14 maggio al Palazzetto dello Sport di Vigevano e proseguirà con quattro serate al Mediolanum Forum di Assago il 18, 19, 24 e 25 maggio. Le date sono già sold out. Il vero e proprio tour estivo prenderà il via il 1 luglio dalla città svizzera di Bellinzona e sarà organizzato da Vivo Concerti. Il 2023 sembra pronto a riservare sorprese per il fan del duo, che sembra impegnato non solo a organizzare il tour estivo, ma anche a registrare un nuovo album “in arrivo”.