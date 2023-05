Green Valley Pop Fest, Fedez e Gaia tra gli artisti attesi

Gli artisti

Per la seconda edizione del Green Vally Pop Fest sono attesi a Sciacca alcuni degli artisti più amati del momento. Tra i nomi confermati, come abbiamo anticipato, ci sono quelli di Fedez e Gaia, accanto a cui si esibiranno anche Anna, Disco Club Paradiso, Drefgold e Villabanks. “Quest’anno abbiamo raddoppiato proponendo il Green Valley Pop Fest su due giornate in cui si esibiranno artisti diversi ogni sera. Nei prossimi giorni annunceremo altri super ospiti che si uniranno a quelli già annunciati. In totale avremo più di 20 artisti sul palco” racconta Cosimo Rizzuto, organizzatore del Festival, in attesa che venga annunciati i nomi degli altri artisti ospiti dell’evento.