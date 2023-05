J Balvin, il video della colonna sonora di Fast X con Vin Diesel

Il nuovo capitolo della saga arriva al cinema con una colonna sonora e una trama assolutamente esplosive Condividi

J Balvin dimostra di avere tutte le carte in regola per unirsi alla squadra di Fast and Furious con il nuovo video musicale di Toretto, il suo contributo personale alla colonna sonora di Fast X, il capitolo della saga in uscita al cinema. Un videoclip a tutta velocità, che da una piccola anticipazione di quello che vedremo nel film che metterà a confronto Vin Diesel e Jason Momoa.

Il videoclip di Toretto Fast X non poteva non arrivare al cinema con una colonna sonora degna di nota. Tra i brani che seguono le vicende dei protagonisti della saga c’è una delle canzoni di J Balvin destinata a essere una hit, Toretto, un brano chiaramente ispirato all'eroe del franchise di Vin Diesel, che regala anche un cameo nel video musicale del cantante. Le immagini mostrano J Balvin cantare mentre sfreccia a bordo di auto da corsa sullo sfondo di un porto completamente vuoto. Un’abilità di tutto rispetto, tanto che sul finale del videoclip Diesel conferisce a Balvin il più grande onore nella storia del cinema, l'ammissione alla "Familia". Una scena che rimarrà impressa ai fan della saga, che hanno sfortunatamente perso l’occasione di ascoltare Vin Diesel cantare in Toretto. Eppure, l’attore ha già dato prova delle sue doti canore in una collaborazione con Kygo nel 2020 con il brano Feel Like I Do. In ogni caso, DJ Balvin ha saputo fare un ottimo lavoro anche da solo. E il video lo dimostra bene. approfondimento Fast X: una nuova corsa esplosiva su quattro ruote. La recensione

FOTOGALLERY WebPhoto/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema “Fast X”, al cinema il nuovo Fast and Furious: dov’eravamo rimasti La saga dalla storia ormai ultraventennale torna nelle sale con un nuovo film su Dom Toretto e la sua squadra/famiglia. Entra nel cast Jason Momoa, nuovo villain ultra vendicativo che costringerà i protagonisti a girare il mondo per combatterlo, da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Fra conferme e new entry non manca il quartetto di Premi Oscar Charlize Theron, Helen Mirren, Rita Moreno e Brie Larson Arriva nelle sale giovedì 18 maggio Fast X, decimo capitolo della saga di Fast and Furious che proseguirà con un undicesimo film in arrivo, sembra, nel 2025, e forse un dodicesimo. Un franchise che al momento conta 22 anni di storia e più di 6 miliardi e 600 milioni di dollari incassati nel mondo con le prime nove pellicole (più lo spin-off Hobbs & Shaw) Ma dov’eravamo rimasti alla fine di Fast & Furious 9 - The Fast Saga? Al centro della storia c’era Jakob Toretto (John Cena) - il fratello di Dom (Vin Diesel) - determinato a trovare il Progetto Aries con l’aiuto di Cipher (Charlize Theron) che aveva definito l’arma “così pericolosa che non dovrebbe esistere per un altro mezzo secolo” Il film ci ha raccontato la storia dei due fratelli Toretto, segnata dalla morte del padre per cui Dom incolpava Jakob. La verità però viene a galla, e non è quella che Dom immaginava. Jakob si allea con la famiglia e riesce a scongiurare il pericolo del Progetto Aries

Fast X, il capitolo più atteso della saga Diretto da Louis Leterrier, Fast and Furious X è il nuovo capitolo della saga di Vin Diesel che segna il ritorno di Jason Momoa nei panni di Dante Reyes, il “cattivo” mosso da una sete di vendetta indicibile nei confronti di Toretto e della sua squadra. Ad affrontarlo saranno Dom e i suoi fedelissimi, a cui si aggiungeranno anche Shaw e Tess, interpretati da Jason Statham e Brie Larson. Un episodio incredibile, che vedrà il ritorno di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron e Dwayne "The Rock" Johnson per un cameo che sarà impossibile dimenticare. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti