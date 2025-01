Zucchero "Sugar" Fornaciari, a febbraio un documentario su Prime Video

Arriva a partire dall'inizio del mese prossimo un film che accompagnerà gli spettatori in un vero e proprio viaggio nell'anima dell'artista. Diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, il docu approda finalmente sulle piattaforme digitali, dopo una calorosa accoglienza alla Festa del Cinema di Roma e il successo delle proiezioni in Nord e Sud America, nei Paesi anglofoni, in Austria e Germania

Diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, il docu approda finalmente sulle piattaforme digitali, dopo una calorosa accoglienza alla Festa del Cinema di Roma e il successo delle proiezioni in Nord e Sud America, nei Paesi anglofoni, in Austria e Germania. È atteso a partire dal 1° febbraio 2025 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

L’arrivo sulle piattaforme digitali renderà l’opera accessibile a un pubblico più vasto, offrendo a tanti fan il ritratto intimo di uno degli artisti più iconici del panorama musicale italiano.



Un racconto corale tra musica e introspezione Il film offre uno sguardo unico sulla carriera e la vita personale di Zucchero, grazie alle testimonianze dello stesso artista e dei suoi colleghi e amici.

Nomi illustri come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici arricchiscono il racconto, regalando aneddoti e riflessioni su un artista che ha saputo conquistare il mondo con la sua musica.