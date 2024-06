Salmo, oggi il video di Overdose d'Amore con Zucchero. L'anteprima

Salmo ha lanciato Overdose d’amore 2024 con Zucchero . Alle 14.00 di oggi, mercoledì 19 giugno, il rapper pubblicherà il videoclip della canzone. In apertura un’anteprima in esclusiva per Sky TG24 , andata in onda nella puntata di Wow del 18 giugno.

zucchero e salmo, l’anteprima del videoclip di overdose d’amore 2024

È uscita Overdose D’Amore 2024. A trentacinque anni di distanza dalla pubblicazione, Salmo ha inciso una nuova versione della canzone in collaborazione con Zucchero. Nata da un’idea del rapper sardo, la canzone ha riunito i due artisti in studio. “Ho grande stima di lui e sono grato del forte feeling artistico e umano che si è creato fin da subito”, ha detto Salmo.

Nel febbraio del 2023 Salmo ha preso parte alla serata dei duetti del Festival di Sanremo accompagnando Shari sulle note di Diavolo in me. “Mi riconosco in lui, in quello che scrive e pensa e gli sono grato per i tributi che mi ha dedicato, prima con Diavolo in Me e ora con Overdose (D’Amore). Thank you my friend”, ha commentato Zucchero.

Salmo ha aggiunto: “Overdose (D’Amore) è un brano attualissimo ancora oggi dopo trentacinque anni, e questa nuova versione è nata in modo naturale, da un incontro casuale che poi ci ha portati in studio a lavorare insieme. Mai come in questo momento c’è bisogno di un’Overdose d’Amore per tutto quanto il mondo”.

In attesa del videoclip della canzone, in uscita alle ore 14.00 di oggi, mercoledì 19 giugno, potete trovare un’anteprima in apertura.