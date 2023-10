Salmo e Noyz Narcos raccontano "CVLT", loro primo album collaborativo

Il 3 novembre esce “CVLT”, il primo album collaborativo di Salmo & Noyz Narcos, due dei rapper che più hanno plasmato il rap italiano negli ultimi 15 anni. Un album che è stato annunciato con un corto ad hoc, scritto e diretto dal Maestro Dario Argento e presentato alla Festa del Cinema di Roma il 27 ottobre: “Fondamentale l’alchimia: tra noi c’è molta stima. La magia che si crea in uno studio di registrazione tra due artisti che si stimano è fondamentale per creare qualcosa di bello”, ci hanno detto Salmo e Noyz

Un’unione artistica che si basa su stima (non solo lavorativa) e rispetto. La collaborazione con il Maestro Dario Argento che rende ancora più leggendario “CVLT”, il primo album insieme di Salmo e Noyz Narcos. Entrambi, nel loro genere, hanno lasciato il segno dal giorno zero. E con questa nuova avventura puntano, ancora una volta, a creare qualcosa di ancora più unico e leggendario. Un primo assaggio era arrivato dal palco di Marrageddon, il 23 settembre, quando – a sorpresa – Noyz e Marracash hanno iniziato a cantare con Salmo. Poi la conferma e l’abum, a cui seguiranno dei live. Li abbiamo incontrati, ecco la nostra intervista

Un album già cult

Come è nata l’idea di fare un album che è già “Cult” e non solo per gli appassionati della vostra musica?

Noyz: Sapevamo entrambi di essere un cult nel nostro genere e per i nostri appassionati. L’unione dei due “già cult” non poteva che creare un culto ancora più grande…(poi scoppiano in una risata di soddisfazione e Salmo fa un gesto di approvazione).

Salmo: Ci conosciamo da un sacco di tempo, dal 2012. Essendo più piccolo di lui, ero un suo mega fan e ho aperto un suo live in Sardegna, dove ho vissuto. Da lì ci siamo conosciuti e ci siamo picchiati un paio di volte…poi però abbiamo fatto la pace e abbiamo fatto un disco insieme. (il tono di Salmo è ovviamente molto ironico)

"Siamo l'uno fan dell'altro: tra noi c'è stima"

E com’è stato il processo di scrittura dei brani? Come vi siete suddivisi il lavoro?

Noyz: il processo di scrittura è molto semplice. Una volta che viene individuata una base che piace a entrambi (cosa difficilissima perché a lui piacciono delle cose e a me delle altre…arrivare a quel punto significa aver passato almeno un giorno a scegliere e selezionare campioni, giri di piano e di basso e mille altre cose), basta un input e si inizia. Chi con il telefonino, chi con il computer o la penna, chi con un’altra cosa, la base che va all’infinito con i vicini che iniziano ad urlare “Bastaaaa vi pregoooo!” e dopo tre, quattro ore (che possono anche essere cinque o mezzora, o dieci ore) io ho la mia parte e lui la sua. Io registro la mia, lui la sua e poi il ritornello. Eh: il ritornello!

Salmo: Basta veramente un input…mi basta sentire due barre che ha scritto e capisco. Ci capiamo a vicenda.

Noyz: In realtà non ci siamo mai scannati perché siamo molto fan l’uno dell’altro; quindi, ciascuno di noi accoglie ciò che scrive l’altro. La magia che si crea in uno studio musicale tra due artisti forti è proprio quello che ti porta a pensare: “Bello, sì, questo è qualcosa di figo”