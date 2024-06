Salmo e Zucchero fuori Overdose d'amore 2024: testo e significato

Zucchero festeggia un compleanno speciale: sono passati 35 anni dalla pubblicazione dell’album Oro, Incenso e Birra, tra i 100 dischi italiani migliori di sempre secondo Rolling Stone, che contiene il grande successo Overdose (D’Amore). Per celebrare questo momento Fornaciari ha deciso di pubblicare Overdose D’Amore 2024, una nuova versione in duetto con Salmo. L’idea di far uscire questo progetto è in realtà venuta al rapper sardo e il cantautore ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: “Salmo è un fenomeno- spiega Zucchero - Non solo per l'artista che è, ma come persona: intelligente, veloce, schietto, verace, ironico e grande comunicatore. Mi riconosco in lui, in quello che scrive e pensa e gli sono grato per i tributi che mi ha dedicato, prima con Diavolo in Me ed ora con Overdose (D'Amore). Thank you my friend”. Anche il rapper ha commentato la collaborazione: “Sono molto felice di questa collaborazione. Zucchero è un artista incredibile, nel corso della sua carriera ha scritto canzoni senza tempo e ha lavorato con artisti in tutto il mondo. Ho grande stima di lui e sono grato del forte feeling artistico e umano che si è creato fin da subito."