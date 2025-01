Francesca Ferragni mamma bis: l'annuncio su Instagram

"Pronto a diventare fratello maggiore, Edo?", così Francesca Ferragni ha annunciato su Instagram la sua seconda gravidanza. La dentista e influencer, sorella di Chiara e Valentina, è incinta del suo secondo bambino, frutto dell'amore con Riky Nicoletti. Insieme a loro, nella foto, il figlio maggiore Edo e l'inseparabile cane Gabriella.

Francesca Ferragni di nuovo mamma

Francesca Ferragni, il 21 giugno 2022, è diventata mamma del piccolo Edo. Nei prossimi mesi, darà alla luce un altro bambino. "Pronta ad essere zia per la quarta volta", ha commentato Valentina Ferragni, "Pronto ad essere nonno per la 4a volta", gli ha fatto eco il papà, Marco Ferragni. Tra i tanti auguri, non sono mancati i commenti ironici sull'espressione di Gabriella, l'inseparabile cane della famiglia Nicoletti. Che, nelle foto, non sembra proprio felicissimo.