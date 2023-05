Eurovision, Kate Middleton suona il piano per la Kalush Orchestra

La principessa di Galles è apparsa con un video pre-registrato in apertura della serata finale dell’evento e ha eseguito un passaggio di “Stefania”, il brano della band ucraina Kalush Orchestra che ha vinto la competizione lo scorso anno. Il video di Kate è stato registrato nella Crimson Drawing Room del castello di Windsor Condividi

Apparizione speciale alla finale degli Eurovision per Kate Middleton. Seduta al pianoforte, la principessa di Galles ha eseguito un passaggio di Stefania, il brano della band ucraina Kalush Orchestra che ha vinto la competizione lo scorso anno. La canzone, con un video girato nella stazione della metropolitana di Kiev Maidan Nezalezhnosti, ha aperto la serata finale degli Eurovision, che quest'anno si sono tenuti a Liverpool. A Kate è toccato aprire l'esibizione: ha suonato per dieci secondi in tutto, con un filmato pre-registrato nella Crimson Drawing Room del castello di Windsor. Ospiti della band ucraina anche Andrew Lloyd-Webber, Sam Ryder, Ballet Black, Joss Stone e Bolt Strings. La scelta di apparire in video a supportare la Kalush Orchestra è un messaggio chiaro: gli organizzatori degli Eurovision non hanno concesso al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di partecipare e i reali hanno deciso di lanciare il loro personale messaggio di vicinanza al popolo in guerra contro la Russia.

La partecipazione di Kate Middleton Per girare il suo cameo, la principessa di Galles ha scelto un abito blu a firma di Jenny Packham. Ai più attenti esperti e appassionati della Famiglia Reale non è sfuggito che gli orecchini indossati da Kate appartenevano alla defunta Regina Elisabetta II. Lei stessa ha ricondiviso il video della sua apparizione sul profilo Twitter del principe e della principessa di Galles. “Una sorpresa per l’Eurovision. È stato un piacere unirmi alla Kalush Orchestra per una performance speciale della canzone vincitrice degli Eurovision dello scorso anno”, ha scritto Kate. vedi anche Eurovision, vince la Svezia. Marco Mengoni arriva quarto. VIDEO

Kate Middleton e il piano Da sempre appassionata di pianoforte – ha iniziato a suonarlo già da bambina – Kate si era già presentata in pubblico per esibizioni speciali. Lo aveva fatto ad esempio durante un concerto di Natale 2021, insieme al cantautore britannico Tom Walker. La principessa non è la sola in famiglia con l’amore per la musica: la piccola Charlotte sta già prendendo di lezioni di pianoforte, mentre il fratello George ha deciso di puntare sulla chitarra elettrica. vedi anche Eurovision Song Contest 2023, la vincitrice è Loreen della Svezia

