La scaletta del concerto di Max Pezzali ad Ancona

Tutto pronto per il concerto di questa sera di Max Pezzali al PalaPrometeo Estra Liano Rossini di Ancona. L’ennesima tappa del tour Max 30, che sta portando il cantautore in giro per l’Italia con alcuni dei successi più noti della sua carriera musicale, sia come solista sia come leader degli 883. Una data importante, perché è proprio ad Ancona che Max chiuderà il suo tour nei palasport, che sta regalando al suo pubblico emozioni davvero incredibili.