Max Pezzali in concerto, il tuffo nei ricordi di cui abbiamo bisogno

La vita è fatta di momenti memorabili e il cantautore di Pavia, in 30 anni di carriera, ne ha regalati tantissimi a ciascuno di noi. Più di trenta brani che risvegliano in ciascuno di noi le emozioni più diverse, che magari non proviamo da tempo ma che si risvegliano anche grazie alle note dell’intramontabile Max. Si canta, si balla e gli sconosciuti accanto a te diventano amici. Ci si diverte tanto, tantissimo. Ecco perché il suo concerto è un appuntamento imperdibile: ci fa fare un tuffo nel passato, senza nostal

La forza della semplicità, caratteristica oramai quasi rara. Ed è proprio quello che rende Pezzali un artista intramontabile. Lo si capisce quando si entra al Forum di Assago, la settima delle dieci date del suo tour che da settimane lo sta portando in giro per l’Italia. I sold out non si contano più e ci si chiede: perché Max Pezzali piace così tanto a ragazzi, grandi e piccoli? Per tanti motivi. E non solo per le sue canzoni, che comunque restano il fulcro di questo bellissimo, e genuino successo.

Un gigantesco, e soprattutto bellissimo, karaoke. Ragazzi che ridono, si divertono, a volte si commuovono. Vai a capire cosa passa per la testa dei tantissimi che, da settimane, stanno riempendo i palazzetti per ascoltare più di due ore di concerto di Max Pezzali, uno dei cantautori che negli ultimi 30 anni ha segnato ma soprattutto raccontato le generazioni più – seppur apparentemente – diverse. Sì, solo in apparenza: perché le canzoni di Pezzali, in tutti questi anni, hanno messo tutti d’accordo. Canzoni “semplici”, che raccontano episodi di vita quotidiana, ma di una forza quasi ineguagliabile.

"Vi voglio bene"

Il suo concerto vede come orario d’inizio le 21.00: Max inizia alle 21.03, perfetto. Iniziare un live in orario, e lo raccontano fatti recenti, è cosa quasi rara e vedere che un artista come lui sceglie di cominciare il suo concerto in tempo lo rende ancora più speciale. È come se ci fosse un rapporto di rispetto nei confronti di chi è arrivato al Forum per vederlo, anche da zone diverse d’Italia: siete qui per me, e io sono qui per voi. Credo che questo sia un aspetto ancora più bello e che renda Max ancora più vicino ai suoi fan di quanto già lo sia. E poi in più momenti del concerto rivolge a tutti un "Vi voglio bene", che non tutti sanno dire (e ancor di più ripetere).

Più di 30 canzoni

Un concerto che ci porta indietro nel tempo, che inizia con Sei un mito, e prosegue con La regina del Celebrità, Rotta x casa di Dio, Come deve andare e L’universo tranne noi. Impossibile scegliere una preferita, impossibile non cantare, impossibile non pensare a quando ascoltavamo quella canzone per la prima volta. Ed è quasi impossibile non rendersi conto di quanto queste canzoni siano contemporanee, anche se scritte quasi tre decadi fa.

Max Pezzali sa parlare a tutti

Ecco la forza di Max Pezzali: saper parlare a tutti, un pregio più unico che raro. La sua stupenda semplicità lo rende un cantautore ancora più speciale ma soprattutto in grado di arricchire chi lo ascolta e lo segue, anche in questo tour. Max Pezzali con il suo concerto unisce tutti: sembra di stare a un gigantesco karaoke, e anche il vicino (sconosciuto) diventa in pochi istanti un amico con cui condividere parte del tuo tempo. Ecco un’altra forza di Max: saper unire, tutti. Senza distinzioni.

Il tuffo nei ricordi

E poi, l’aspetto più bello: con le sue canzoni ci fa fare un tuffo nei ricordi. Sì, nei ricordi, non nel passato nostalgico: ed è quello di cui, almeno per una sera, abbiamo bisogno. Perché la vita è fatta di ricordi, e molti ci sono stati regalati anche da Max e dalle sue canzoni. Appuntamento al Circo Massimo, il 2 settembre alle 21.00. E non arrivate in ritardo: ogni momento di questo concerto sarà prezioso.