La scaletta del concerto di Biagio Antonacci a Mantova

Questa sera, giovedì 11 maggio, alle ore 21:00, Biagio Antonacci torna alla Grana Padano Arena di Verona per una nuova tappa del suo Palco centrale Tour , che lo vede tornare a esibirsi dal vivo dopo ben tre anni di assenza dalla scena musicale live. Un ritorno incredibilmente atteso, dato che questo è stato il periodo di silenzio più lungo nella carriera del celebre cantautore. Massima aspettativa, quindi, per il concerto di stasera, che riporta Biagio Antonacci sul palco dell’arena mantovana.

Il Palco Centrale Tour

Biagio Antonacci torna a esibirsi dal vivo dopo una lunga assenza dalla scena musicale con un tour pensato per avvicinarlo il più possibile al pubblico da cui è rimasto distante per molto tempo. Non a caso, uno dei tratti caratteristici del Palco centrale Tour è l’allestimento che prevede il posizionamento del palco al centro della platea, così da permettere al cantautore di guardare negli occhi i suoi fan. Una soluzione che finora ha riscosso un successo incredibile nei live del cantautore. Per il suo grande ritorno sui palchi d’Italia Biagio Antonacci porterà con sé la band formata da Placido Salamone, Massimo Varini ed Emiliano Fantuzzi alla chitarra, Jacopo Carlini al piano e tastiere, Lucio Fasino al basso, Donald Renda alla batteria e Ernesto Lopez alle percussioni.