Biagio Antonacci canta la Telenovela aspettando il Palco Centrale Tour

È in tutti gli store digitali (https://epic.lnk.to/telenovela) e per la programmazione radiofonica Telenovela, il nuovo brano inedito di Biagio Antonacci (pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia): "In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una telenovela, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici”, così Biagio Antonacci racconta questo nuovo brano inedito prodotto da d.whale e Zef. Telenovela arriva dopo l’uscita di Seria il singolo che ha pubblicato prima dell’estate dopo quasi più di due anni di silenzio.



Telenovela e Seria troveranno sicuramente spazio nella scaletta di brani che Biagio Antonacci porterà dal vivo durante il suo prossimo tour prodotto e organizzato da Friends&Partners in collaborazione con Iris S.r.l. in partenza il 5 novembre. Queste le date aggiornate in programma del Palco Centrale Tour:

5 novembre 2022 JESOLO (VE) Palainvent

8 novembre 2022 ROMA Palazzo Dello Sport

11 novembre 2022 EBOLI (SA) Palasele

17 novembre 2022 BARI Palaflorio

18 novembre 2022 BARI Palaflorio

4 dicembre 2022 TORINO Pala Alpitour

17 dicembre 2022 FIRENZE Nelson Mandela Forum

19 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

20 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum



I biglietti del tour sono disponibili su www.ticketone.it e ticketmaster.it. Per informazioni www.friendsandpartners.it