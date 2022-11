Biagio Antonacci, le nuove tappe del Parco Centrale Tour

Il cantante torna sul palco il 14 dicembre e chiuderà il tour il 25 maggio 2023 a Eboli Condividi

Biagio Antonacci è tra i cantautori che hanno maggiormente contribuito alla musica italiana tra gli anni Novanta e Duemila. La sua carriera affonda le radici ormai in un tempo lontano e non è un errore considerarlo uno dei principali interpreti della musica pop italiana. Ha realizzato canzoni che sono entrate nella storia culturale del nostro Paese e ha scritto anche per altri colleghi, prima fra tutte Laura Pausini, creando con la cantante di Solarolo un'intesa artistica straordinaria. Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, ha un po' rallentato la sua attività ma ciò non toglie che anche solo con il suo repertorio possa proporre concerti da tutto esaurito. Ha da poco concluso un tour italiano promozionale per lanciare il suo ultimo lavoro e, a pochi giorni di distanza dalla chiusura della sessione autunnale sono state già comunicate le date invernali e primaverili.

Biagio Antonacci di nuovo in tour a partire da dicembre approfondimento Biagio Antonacci canta la Telenovela aspettando il Palco Centrale Tour Biagio Antonacci ha deciso di concedersi solo qualche settimana di pausa prima di tornare sui palchi. E non potrebbe che essere così per lui, che si carica di energia quando ha la possibilità di suonare e cantare davanti a un pubblico. I due anni di pandemia sono stati una sofferenza anche per lui, che però si sta riprendendo il tempo perso con un nuovo calendario ricco di date e di appuntamenti in tutta Italia. Un regalo di Natale in anticipo per i fan del cantante, che potranno già acquistare i biglietti per i concerti di dicembre e trascorrere così altre ore in compagnia del cantautore, padre di alcune delle canzoni più romantiche della cultura musicale italiana.

Le nuove date e lo start a dicembre GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti La ripartenza è fissata per il prossimo 14 dicembre a Torino. Poi, Biagio Antonacci suonerà il 17 dicembre a Firenze e il 19 e il 20 dicembre al Forum di Assago, alle porte di Milano. A quel punto, il cantautore si prenderà una lunga pausa fino al prossimo maggio, quando riprenderà con i concerti. Infatti, il 4 maggio 2023 Biagio Antonacci è atteso a Padova, poi l’11 maggio a Mantova e dopo due giorni, il 13 maggio a Rimini. Poi si sposterà al Sud e il 16 maggio suonerà a Bari, il 23 a Reggio Calabria e il 25 maggio a Eboli, dove per il momento è prevista la chiusura del tour ma non è escluso che nel frattempo possano essere aggiunti altri appuntamenti.