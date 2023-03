Biagio Antonacci in concerto, annunciate le date del tour estivo

Mentre ancora è il corso il Palco centrale tour, Biagio Antonacci ha annunciato le date del tour estivo . Sette eventi in tutto al momento che porteranno il cantautore in tutto lo stivale e sulle isole. Un impegno importante per Antonacci, che sembra voler recuperare il tempo perso durante gli anni di stop ai concerti per il Covid. Tra i due tour, infatti, l’artista ha deciso di prendersi solamente un mese di pausa, giusto il tempo di riorganizzare le idee e la scaletta e poi partire nuovamente alla conquista dei palchi, con la certezza di trovare altre migliaia di persone pronte a scatenarsi e a cantare con i suoi brani più belli.

Biagio Antonacci, Estate 2023 in tour

Da oltre trent’anni uno dei cantautori più amati, Biagio Antonacci oggi è uno degli artisti capaci di avere un pubblico trasversale che va dai genitori ai figli. Due diverse generazioni di estimatori che si danno appuntamento ai suoi concerti per cantare insieme le canzoni più rappresentative del repertorio di Antonacci. Lo stop ai concerti causato dalla pandemia anche per Antonacci è stato particolarmente gravoso e questo spiega la voglia di esserci il più possibile, di salire su quel palco per cantare e suonare per dimenticare uno dei periodi più bui della nostra epoca. Antonacci terminerà il Palco centrale tour il prossimo 27 maggio con il concerto al Modigliani Forum di Livorno e il 30 giugno sarà nuovamente sul palco a Ferrara per il primo concerto dell’estate, all’aperto, in piazza Trento e Trieste. Poi sarà in tour con un calendario intenso, che per il momento prevede sette eventi ma non è escluso che possano aumentare nelle prossime settimane, visto e considerato l’impegno e la dedizione di Antonacci per il suo lavoro.