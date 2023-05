Se avete la possibilità di andare a sentire dal vivo Lucio Corsi non perdete l’occasione. Sarebbe un dispiacere. Per il vostro arricchimento culturale ma anche e soprattutto per la vostra anima. Perché da tempo non si vedeva un artista che dà tutto ciò che ha, condivide la sua passione e il suo amore per la musica, e soprattutto regala perle di cantautorato di cui quasi ci siamo scordati.

Musica e voce

Dimenticavo: sul palco la protagonista è la musica, solo lei. Nessuna scenografia, se non le note degli strumenti, la voce di questo giovane artista dal cuore grande e i sei componenti della band (Marco Ronconi – batteria, Giulio Grillo - tastiere/organo elettrico, Tommaso Cardelli – basso, Iacopo Nieri – pianoforte, Gabriele Bernabò - chitarre e synth, Filippo Scandroglio - chitarra elettrica e slide guitar). Quando sento le prime note delle sue canzoni mi chiedo perché un artista come Lucio non sia (ancora) conosciuto ai più. O meglio: non è conosciuto e condiviso come dovrebbe. Perché l’Alcatraz è pieno di ragazzi di ogni età che cantano, si scatenano, a volte si commuovono, abbracciano chi hanno accanto, durante il suo concerto. Ed è qualcosa che non vedevo da tempo. A un artista come lui, che ha reso il suo concerto un’esperienza quasi sensoriale, auguro il meglio. Perché è quello che merita. Per il tempo che dedica alle persone, per l’amore e la devozione che ha per la musica, e la passione che mette in ciò che scrive e fa.

Prendo in prestito il titolo del suo ultimo album e dico: "La gente che sogna" è al concerto di Lucio Corsi. E oggi, come non mai, sognare è una cosa bellissima.