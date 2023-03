Madame, annunciate le date del tour 2023

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Madame annuncia il suo primo live che si terrà sabato 21 ottobre al MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (Milano), un traguardo importante per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni, inoltre la cantante ha da poco svelato la tracklist del suo secondo album “L’amore” di cui la pubblicazione è prevista per venerdì 31 marzo. Oltre ad aver conquistato la scena musicale e il suo pubblico, Madame è l’artista più giovane ad aver vinto al Premio Tenco 2 targhe, una per miglior album d’esordio e l'altra per la miglior canzone con il brano “Voce”. Energica e coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio in cui sentirsi liberi di essere veramente se stessi.

Mediolanum forum: concerto e biglietti

I biglietti per il concerto sono in prevendita dal 20 marzo su Ticketone.it. e circuiti di vendita abituali. Il live è realizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music.