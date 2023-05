Russell Crowe in concerto a Catanzaro per i 20 anni del Magna Graecia

Si terrà il 20 giugno al teatro Politeama il primo evento musicale in Italia dell'attore e regista neozelandese Russell Crowe, premio Oscar 2001 per "Il Gladiatore”. Il live è una delle tappe del tour della sua band, gli Indoor Garden Party. Lo show calabrese vuole coronare il 20° anniversario della manifestazione cinematografica. Dopo la tappa calabrese, il tour di Crowe toccherà altre città italiane (a breve ci sarà l’annuncio ufficiale relativo agli altri spettacoli)

Si terrà a Catanzaro il 20 giugno, alle ore 21 presso il teatro Politeama, il primo concerto in Italia dell'attore e regista neozelandese Russell Crowe, premio Oscar 2001 per il film Il Gladiatore. Il live è una delle tappe del tour della band del divo, che si chiama Indoor Garden Party. La tournée ha preso il via lo scorso anno in Australia. Questo show nel nostro Paese vuole coronare il ventesimo anniversario del Magna Graecia Film Festival, la manifestazione targata Catanzaro dedicata alle opere prime del cinema italiano e fondata e diretta da Gianvito Casadonte.

La ventesima edizione della kermesse è in programma dal 29 luglio al 6 agosto.



Catanzaro sarà la prima tappa italiana (e non l’unica) Il tour del divo di Hollywood (qui in veste di musicista) toccherà altre città italiane dopo la tappa calabrese. Per adesso sui canali ufficiali del gruppo il programma termina con la data del 10 giugno, quando Crowe e soci si esibiranno a Sydney. Quella sarà la tappa conclusiva della parte australiana dell'avventura on the road, che sarà seguita dalla parte europea.

Gli Indoor Garden Party saranno affiancati da Lorraine O'Reilly Crowe, voce e chitarra, si esibirà insieme al suo gruppo e sarà affiancato dalla cantante irlandese Lorraine O'Reilly.

Il concerto di Russell Crowe con i suoi Indoor Garden Party sarà la prima di una serie di iniziative promosse per celebrare i due decenni del Magna Graecia Film Festival.

Tra queste varie iniziative, spicca lo show di uno dei divi hollywoodiani più apprezzati di sempre. Oltre ad aver vinto la statuetta agli Academy Awards del 2001, Russell Crowe ha ricevuto anche due candidature agli Oscar, nel 1999 per Insider - Dietro la verità di Michael Mann e nel 2001 per A Beautiful Mind di Ron Howard.

La musica non è certo un suo amore recente: fin dagli anni Ottanta l’attore ha affiancato la passione per la settima arte a quella per le sette note.

“La vita è sempre interessante se sei Russell Crowe”

Sul sito ufficiale della band Indoor Garden Party si legge quanto segue circa il suo frontman: “Lo scorso anno è stato nominato Ambasciatore di Roma nel mondo, premiato come ‘Icona Globale’ dalla rivista GQ, ma gli è stato anche impedito l'ingresso in un ristorante giapponese di periferia a Melbourne per non aver indossato l'abbigliamento corretto, un venerdì, all'ora di pranzo, quando faceva parecchio caldo. Una non storia che è diventata notizia globale. Sia che stia raccontando lui una storia, o che le persone stiano raccontando una storia su di lui, la vita è sempre interessante se sei Russell Crowe”.

Il website prosegue spiegando che a “maggio e giugno Crowe suona musica e porta il suo gruppo Indoor Garden Party in Paesi e città della costa orientale”.

Indoor Garden Party, un progetto che è "un happening"

Gli Indoor Garden Party sono, dice Russell Crowe, “un evento, una band, un happening. È fluido. La formazione cambia sempre, ma è sempre numerosa. È come un festival in cui raduno persone che ammiro, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo”.

I musicisti dell’attuale formazione della band sono amici di Crowe da ben 30 anni. Dave Kelly (batteria) e Stewart Kirwan (tromba) erano membri dei Thirty Odd Foot of Grunts, oltre a suonare con Crowe in The Ordinary Fear of God (band che includeva Stu Hunter al piano e, nella sua forma itinerante, aveva Chris Kamzelas alla chitarra). James Hazelwood (basso) è una new entry ma si è inserito perfettamente e condivide amicizie all'interno della band che risalgono a decenni fa.

L'idea è iniziata nel 2009 in un pub fuori Londra di proprietà di Michael Parkinson, e da allora questo progetto musicale è andato avanti in modo casuale e improvvisato.



Trascorrendo il tempo tra le riprese di film come Unhinged, Thor: Love & Thunder, The Greatest Beer Run e il suo recente The Pope's Exorcist, la band si è riunita, a volte per settimane e settimane, suonando e registrando no stop. Il primo risultato è andato in scena a Coffs Harbour, in Australia, a gennaio con il pubblico gremito. Da quel momento è nato spontaneamente il tour.