MTV EMA 2022, tutti i vincitori: da Taylor Swift a David Guetta. FOTO

Rita Ora e Taika Waititi hanno condotto la ventinovesima edizione degli MTV Europe Music Awards. Taylor Swift è stata la grande protagonista della serata con ben quattro statuette, David Guetta ha vinto nelle categorie Best Electronic e Best Collaboration con Bebe Rexha per I'm Good (Blue), il premio Biggest Fans è andato ai BTS, i Pinguini Tattici Nucleari hanno trionfato come Best Italian Act, Harry Styles è stato eletto Best UK & Ireland Act e i Muse hanno vinto Best Rock. Tra i performer Ava Max, Lewis Cap

La serata ha regalato grandi emozioni al pubblico. I Pinguini Tattici Nucleari hanno trionfato nella categoria Best Italian Act. Il gruppo ha dichiarato: "Essere riconosciuti a livello europeo, soprattutto per persone come noi che hanno vissuto all’estero, ci lusinga: ci fa sentire cittadini europei, oltre che italiani. Grazie mille a chi ci ha votato e quindi consentito di ottenere questo premio"

Taylor Swift è stata tra le protagonoste degli MTV Europe Music Awards con quattro vittorie: Best Artist, Best Video, Best Pop e Best Longform Video con Taylor Swift – All Too Well: The Short Film