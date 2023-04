David Guetta, è uscita Baby Don't Hurt Me con Anne-Marie e Coi Leray

Dopo il successo mondiale di I’m Good (Blue) con Bebe Rexha, David Guetta ha campionato un altro celebre brano degli anni ’90. Il Dj, francese ha appena lanciato Baby Don’t Hurt Me, in collaborazione con Anne-Marie e Coi Leray, rifacendosi a What Is Love di Haddaway.

David Guetta è sicuramente tra i Dj di maggior successo del terzo millennio, grazie anche a singoli in grado di scalare le classifiche in tantissime nazioni. Tra i suoi brani più popolari When Love Takes Over con Kelly Rowland, Memories con Kid Cudi, Without You con Usher, Titanium con Sia, Dangerous con Sam Martin, This One’s For You con Zara Larsson, Heartbreak Anthem con i Galantis e le Little Mix e Crazy What Love Can Do con Ella Henderson.