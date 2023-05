La scaletta del concerto di Giorgia a Bari

Un grande ritorno Live

Tra le tappe nei più importanti teatri lirici, come al Teatro San Carlo di Napoli il 2 maggio, e quelle nei principali palasport italiani, come al Mediolanum Forum di Milano il 7 novembre, la tournée Live di Giorgia attraverserà quindi tra maggio e giugno i palchi e teatri d’opera più importanti delle città italiane. Il tour Blu Live, inoltre, funge anche da preziosa occasione, per la cantautrice romana, di esibirsi per la prima volta davanti al suo pubblico con l’inedito portato quest’anno al Festival di Sanremo. Non mancheranno, ovviamente, anche tutte le hit più amate e cantate della sua carriera, come il pezzo Come saprei che, nel 1995, quando l’artista aveva solo 24 anni, l’ha classificata al primo posto nel podio del Festival della canzone italiana.