Mariah Carey ottiene la sua prima nomination ai Tony Awards

Il musical Some Like It Hot ha conquistato tredici nomination ai Tony Awards, tra queste quella come Miglior musical Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il musical Some Like It Hot ha consegnato a Mariah Carey la prima nomination ai Tony Awards. In caso di vittoria, la cantante sarebbe a metà percorso per la conquista dello status di EGOT, termine utilizzato per indicare gli artisti vincitori dei quattro principali premi del mondo dello spettacolo: Emmy Awards, Grammy Awards, Academy Awards e Tony Awards.

mariah carey, IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM Grande notizia per la popstar statunitense che ha festeggiato il successo del musical con un messaggio sul profilo Instagram da oltre undici milioni di follower. La cantante ha ricondiviso il post pubblicato dall’account dello show divenuto lo spettacolo con più nomination dell’anno grazie a ben tredici candidature ai Tony Awards, tra queste quella come Miglior Musical. Mariah Carey, coinvolta in qualità di producer, ha scritto: “Congratulazioni all’incredibile squadra di attori e tecnici. Non avrei potuto chiedere una notizia migliore con la quale svegliarmi”. approfondimento Mariah Carey supera Adele con il brano All I Want For Christmas Is You

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Some Like it Hot Musical (@somelikeithotmusical) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Come riportato da Billboard, la cantante è anche parzialmente presente all’interno musical con l’annuncio all’inizio dello spettacolo. Al momento Mariah Carey conta cinque trionfi ai Grammy Awards su trentaquattro nomination, tra le vittorie quella per il Best Contemporary R&B Album grazie al disco The Emancipation of Mimi. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Negli anni Mariah Carey ha conquistato le classifiche di tutto il mondo, tra le sue canzoni più celebri troviamo Emotions, Without You, It’s Like That, We Belong Together, Touch My Body e Obsessed. approfondimento Mariah Carey, ecco quanto guadagna da All I Want For Christmas Is You

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie